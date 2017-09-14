Независимый суд МФЦА будет рассматривать споры на основе принципов английского судопроизводства

Астана. 14 сентября. КазТАГ – В следующем году начнет работу независимый суд международного финансового центра «Астана», сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Открытие независимого суда центра планируется в январе 2018 года. Он будет рассматривать коммерческие и гражданские споры на основе принципов английского судопроизводства. Официальным языком центра будет английский язык», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры в четверг.

Также указывается, что суд будет функционировать на процессуальных принципах и нормах Англии и Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров.

Отмечается, что в соответствии с конституционным законом РК «О МФЦА», суд центра обладает исключительной юрисдикцией по рассмотрению споров между участниками центра, споров, касающимся операций, осуществленных в центре и подчиненной его праву, а также в отношении споров, переданных суду центра по соглашению сторон.

«Меморандум о взаимном сотрудничестве, определяющий основные направления сотрудничества между генпрокуратурой, центром и судом центра, подписали генпрокурор Казахстана Жакип Асанов, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и экс-верховный судья Англии и Уэльса Лорд Гарри Вульф», — информирует пресс-служба.

Сторонами планируется реализация совместных инициатив, направленных на продвижение и обеспечение верховенства права в Казахстане, проведение образовательных мероприятий, в том числе с участием академии правоохранительных органов при генпрокуратуре, добавили в надзорном органе.