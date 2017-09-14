ПНХЗ в августе увеличил производство бензина марок АИ-95 и АИ-98

Павлодар. 14 сентября. КазТАГ — Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) в августе увеличил выпуск ГСМ марок АИ-95-К2 и АИ-98-К2, передает корреспондент КазТАГ.

«В прошлом месяце Павлодарский нефтехимический завод произвел 18 347 тонн бензинов марки АИ-95-К2 и АИ-98-К2 (или 14,3%), что стало своеобразным рекордом для ТОО «ПНХЗ». За последние несколько лет не производилось такого количества бензинов этих марок. Увеличение выпуска АИ-95 и АИ-98 в августе 2017 года связано с высокой потребностью в них у давальцев нефти, под чью заявку завод и производит продукт», — сообщили в службе связи с общественностью на ПНХЗ.

Как уточнили на заводе, в августе 2017 года в целом здесь произвели 151 190 тонн дизельного топлива, сжиженных газов – 26 575 тонн, мазута – 28 355 тонн, нефтяного битума – 44 224 тонны, товарного автомобильного бензина – 128 521 тонну. Доля высокооктановых бензинов в выпуске достигла 84,1%.

Всего в августе Павлодарский нефтехимический завод переработал 451 561 тонну нефти. Это на 1561 тонну превышает план переработки нефти и выработки продуктов, утвержденный министерством энергетики РК. С начала года объем переработки нефти составил 3 533 358 тонн, что на 18 291 тонну больше предусмотренного планом.

Сравнивая объемы переработки и производства продукции за 8 мес. 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, на заводе отметили, что сохраняется положительная динамика по объему переработки сырья (+416 590 тонн, или 13,3%) и выпуску бензинов (+159 693 тонны, или 18,2%), дизельного топлива (+132 419 тонн, или 12,5%). Производство битумов увеличилось на 32 180 тонн, или 18,8%.

Глубина переработки в августе достигла 82%. Для сравнения – в июле 2017 года это значение составило 78,81%.

ТОО «ПНХЗ» — один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, 100% акций которого принадлежат АО «КазМунайГаз». Проектная мощность завода составляет 6 млн тонн нефти в год. Завод производит 30% нефтепродуктов от общего годового объема, выпускаемого тремя НПЗ РК.

Завод обеспечивает нефтепродуктами внутренний рынок Казахстана, а также поставляет продукцию в Россию, Узбекистан, КНР, США, Нидерланды, Италию, Украину.