В десятки миллиардов долларов оцениваются инвестиции в 50 приоритетных казахстанско-китайских проектов

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Совокупный объем инвестиций в приоритетные китайско-казахстанские индустриальные проекты в Казахстане превысит $26 млрд, сообщил генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй.

По его словам, в последние годы политическое взаимодоверие между Китаем и Казахстаном «непрерывно углубляется», а содержание стратегического партнерства двух стран «пополняется изо дня в день».

«Обе стороны ускоренно продвигают сотрудничество в крупномасштабных проектах в сферах энергетики, инфраструктуры, машиностроения, обрабатывающей и химической промышленности. Разработан перечень из 50 приоритетных проектов в сфере индустриализации на общую сумму более $26 млрд», — заявил Ч. Вэй во время международной конференции «Расчеты в национальных валютах РК и КНР: текущее состояние, тенденции и перспективы».

По его мнению, в условиях увеличивающейся потребности в привлечении капитала все более актуальным становится вопрос финансирования.

«Китаю и Казахстану нужно в срочном порядке разрабатывать новые идеи и новые пути в сферах валютного обмена, трансграничных расчетов, а также в инвестиционной сфере и сфере финансирования», — считает Ч. Вэй.

При этом он акцентировал внимание на том, что в последние годы в соседних с Китаем странах увеличивается потребность в использовании китайской валюты, в то время как власти КНР активно продвигают пилотные проекты по расчетам в юанях в рамках осуществления прямых инвестиций.

«На данный момент китайская валюта во многих странах Юго-Восточной Азии находится в свободном обращении. В Малайзии, Южной Корее, Камбодже и других странах юань является частью валютных резервов. В то же время многие страны выразили готовность расширить свои рынки капиталов и больше средств держать в китайской валюте», — заверил Ч. Вэй.

Показателем повышения значимости юаня в мире, по его мнению, стало включение МВФ китайской валюты в корзину ключевых международных резервных валют в октябре 2016 года.

«Это означает ускорение интернационализации юаня от простой валюты до расчетной и резервной», — уверен Ч. Вэй.