Сменился председатель правления в Bank RBK

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Председателем правления АО «Bank RBK» назначена Марпу Жакубаева, сообщила пресс-служба банка.

«В правлении банка произошел ряд кадровых изменений. Ротация в руководящем составе банка произведена по инициативе казахстанского предпринимателя Владимира Кима, в начале августа получившего согласие Национального банка на приобретение статуса крупного участника АО «Bank RBK», — говорится в распространенном сообщении.

«Решением совета директоров от 11 сентября 2017 года председателем правления банка назначена М. Жакубаева. До указанного назначения госпожа Жакубаева занимала должность первого заместителя председателя правления банка», — указано в сообщении.

Заместителями председателя правления банка назначены Нурхан Нурланов и Данияр Смагулов, ранее занимавший должность директора по безопасности в Kazakhmys Holding.

Также уточняется, что ранее занимавший должность председателя правления банка Игорь Мажинов сосредоточится на работе в совете директоров. В частности, там он будет курировать взаимодействие банка со стратегическим партнером – Kazakhmys Holding.

АО «Bank RBK» входит в десятку казахстанских банков по размеру активов.

По состоянию на 1 сентября 2017 года активы банка составили Т1017,3 млрд, ссудный портфель – Т723 млрд, средства клиентов – Т594,5 млрд, в том числе вклады физических лиц – Т206,7 млрд. Собственный капитал банка на отчетную дату составил Т96,9 млрд, уставный капитал – Т64,4 млрд. Прибыль банка за 8 мес. 2017 года составила Т2,5 млрд.

Как сообщалось, международное агентство S&P Global Ratings в августе понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Bank RBK» с «В-/В» до «ССС+/С» и оставило их в списке CreditWatch Negative в связи с сохраняющимся давлением на показатели ликвидности; рейтинг банка по национальной шкале понижен с «kzB+» до «kzB».