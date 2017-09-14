Новый законопроект минюста призван решить проблему дефицита адвокатов в Казахстане

Астана. 14 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве юстиции РК презентовали концепцию законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», благодаря которому в стране планируют значительно увеличить число профессиональных адвокатов.

«Концепцией предусматривается усовершенствовать систему адвокатуры, то есть решить вопрос дефицита адвокатов. Для упрощения доступа в профессию отменить вступительные взносы. В свою очередь, рост численности адвокатов усилит конкуренцию, будет мотивировать адвокатов повышать свой профессиональный уровень. Также повысить квалификацию адвокатов посредством обязательного ежегодного повышения квалификации адвокатов по опыту Франции, Великобритании, США», — сообщил в четверг заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В минюсте также предлагают внедрить практику Pro bono, то есть бесплатную юридическую помощь социально уязвимым слоям населения.

«Для этого предлагается наделить адвокатов правом оказания бесплатной юридической помощи определенное количество часов в год. При этом минимальный объем и порядок оказания таких услуг должен регулироваться самими адвокатами, юристами, в лице саморегулируемых организаций, профессиональных объединений», — сказал Ж.Ешмагамбетов.

Кроме того, предлагается определить и законодательно закрепить правовой статус частнопрактикующих юристов, их права и обязанности.

«Также предусматривается создание саморегулируемых организаций в виде палат юридических консультантов, где членство обязательно для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства в суде, а юристы, оказывающие правовое консультирование, будут обладать правом вступления в палаты юридических консультантов добровольно», — сообщил Ж.Ешмагамбетов.

«Наконец, следует регламентировать общие условия и порядок предоставления гарантированной государством юридической помощи, в том числе определение субъектов оказания гарантированной государством юридической помощи, лиц, имеющих право на ее получение. В целом концепции законопроектов направлены на обеспечение граждан доступной и качественной юридической помощью», — заключил спикер.