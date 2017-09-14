Астана. 14 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Касым-Жомарт Токаев переизбран председателем сената парламента РК, сообщает корреспондент агентства.

Кандидатуру К.Токаева предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, озвучив это в своем письме пленарному заседанию сената. В результате тайного голосования кандидатура действующего председателя верхней палаты парламента была единогласно одобрена депутатами.

Напомним, 13 сентября К.Токаев указом главы государства был вновь назначен депутатом сената парламента.