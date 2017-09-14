На Казахстанской фондовой бирже открыты торги новым фининструментом

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Сергей Зелепухин . На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг открыты торги новым финансовым инструментом – валютной пары тенге/юань (CNYKZT_SPT) с расчетом по схеме Т+2, сообщает корреспондент агентства.

«Запуск биржевых торгов новым инструментом (CNYKZT_SPT) способствует расширению линейки инструментов по юаню КНР, а также увеличению объемов операций в национальных валютах Казахстана и Китая», — сказала во время торжественной церемонии открытия торгов председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген.

При этом она отметила, что за восемь месяцев 2017 года суммарный объем торгов по валютной паре юань/тенге на KASE составил 77 млн юаней, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Наталья Хорошевская обратила внимание на то, что торги по CNYKZT_SPT будут проводиться в рамках дневной торговой сессии KASE с 11.00 до 15.00 астанинского времени.

«В соответствии со схемой Т+2, расчеты будут осуществляться на второй день после заключения сделки. (…) Этот инструмент позволит банкам более эффективно управлять своей валютной позицией», — добавила она.

Между тем председатель правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Лю Вэй выразил уверенность в том, что «новый финансовый инструмент еще больше укрепит сотрудничество Китая и Казахстана и даст новый импульс в развитии торгов и расчетов в национальных валютах двух стран».

Напомним, что первые торги валютной парой юань/тенге на KASE состоялись 25 сентября 2014 года. С этой даты открыты торги инструментом CNYKZT_TOD. С 20 февраля 2017 года биржа запустила торги еще одним инструментом – CNYKZT_TOM со схемой расчета Т+1.