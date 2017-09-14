Прокуратура ВКО взяла на контроль расследование дела о разбойном нападении на семью бизнесмена в с.Кокпекты

Усть-Каменогорск. 14 сентября. КазТАГ – Стали известны подробности двойного убийства в результате разбойного нападения на дом предпринимателям в Восточном Казахстане; расследование дела находится на контроле областной прокуратуры, передает корреспондент агентства.

«Прокуратура Восточного Казахстана взяла под контроль ход расследования разбойного нападения на семью бизнесмена в селе Кокпекты», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ВКО.

В прокуратуре также рассказали подробности происшествия.

«Двое мужчин под предлогом заключения сделки попали в дом владельца магазина непродовольственных товаров. Оказавшись в жилище, молодые мужчины начали стрелять в хозяина дома и членов его семьи. Бизнесмен получил тяжелую травму из обреза и скончался на месте происшествия. Из огнестрельного оружия ранили и хозяйку дома. Отец предпринимателя был жестоко избит и впоследствии скончался в реанимации», — сообщили в надзорном органе.

Как пояснили в прокуратуре, налетчики связали мать бизнесмена, забрали из дома более Т4,5 млн. Перед тем как скрыться, они подожгли кровать и пустили газ из баллона, рассчитывая скрыть следы преступления. Однако родственница предпринимателя смогла освободиться и предотвратить взрыв газа, после чего о происшествии сообщила в полицию.

«Благодаря слаженным действиям следственно-оперативной группы троих подозреваемых удалось задержать. Помимо двоих молодых мужчин в организации налета на дом бизнесмена участвовал еще один человек. По предварительной информации, подозреваемые заранее спланировали преступление. Один из задержанных ранее судим за кражу», — рассказали в прокуратуре ВКО.

Также сообщается, что расследование дела было сразу взято под особый контроль руководством областной прокуратуры и ДВД региона.

Как сообщали ранее в ДВД области, в ночь с 10 на 11 сентября в с.Кокпекты Восточно-Казахстанской области несколько вооруженных людей ворвались в частный дом, нанесли из огнестрельного оружия ранение хозяину дома, а также телесные повреждения его родственнику, после чего, связав двух женщин, которые находились в доме, похитили свыше Т1 млн и скрылись в неизвестном направлении. От полученных ран один мужчина скончался на месте, второй скончался по дороге в больницу.

Для раскрытия преступления и поимки причастных к нему лиц была создана специальная оперативно-следственная группа, в состав которой вошли наиболее подготовленные сотрудники ДВД ВКО и ОВД Кокпектинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое жителей Кокпектинского района, подозреваемые в совершении преступления, были установлены и задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания.

По фактам убийства и разбоя полицейскими начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.