Kazakh Invest: война план покажет…

Квазигосударственной компании можно менять свой статус, как в социальной сети, бесконечно. Но, наверное, то, что Kazakh Invest оказался в зоне прямого огня, это хорошо. Может быть, хотя бы это приведет его в чувство и он начнет показывать эффективность не только на бумаге и в электронных посланиях, но и на деле

Немного официоза. На одном из совещаний по вопросам деятельности национальной комиссии по модернизации в конце августа президент страны Нурсултан Назарбаев обратил внимание на отсутствие существенного прогресса в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние два года.

«Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию Kazakh Invest. Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты?», — задался резонным вопросом глава государства.

Настал сентябрь, и компания заполнила собой все информационное пространство. Пресс-релизы присылает каждый рабочий день, происходит много событий, которыми она желает поделиться. Вот стоило только главе государства бросить камень в огород Kazakh Invest…

Детство, отрочество, юность

Заметим, что эта компания создана не на пустом месте. И далеко не полгода назад.

Отмотаем пленку. Изначально рынок по продвижению казахстанской продукции на внешние рынки отдали Корпорации по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX».

Хорошая, правильная идея. Казахстанский бизнес еще не готов самостоятельно завоевывать внешние рынки – даже на соседние заходит с трудом, не имея понятия, как это делать – за весьма редким исключением.

По существу, корпорация должна была создать бизнес-кейсы для потенциальных экспортеров и помочь провести организационную работу.

Затем, в апреле 2010 года корпорация, которая, конечно, еще не выросла из детских штанишек, учитывая ее «достижения», уже начала испытывать потребность в новых. И тогда министерство индустрии и новых технологий решило расширить горизонт деятельности для своего детища.

Корпорация одним росчерком министра превратилась в Национальное агентство по экспорту и инвестициям. И к ее гордому названию добавили магическое слово «INVEST».

Агентство «KAZNEX INVEST», призванное содействовать диверсификации экономики, созданию благоприятных условий для казахстанского несырьевого экспорта и привлекать инвестиции в приоритетные сектора экономики, просуществовало ровно семь лет, занимаясь рутинной работой, подписанием всяких соглашений и меморандумов, не особенно блистая успехами.

И вот, наконец, мы подошли к дню сегодняшнему. 1 марта с.г. создана национальная компания «Kazakh Invest», сферу действий для которой тоже определена достаточно четко: уполномоченный орган в области привлечения инвестиций в Республику Казахстан.

Чувствуете прогресс? Корпорация, нацагентство, и вот теперь нацкомпания. Это уже не детские штанишки и не подростковые бриджи. Это солидные деловые брюки, не хватает только костюма, а, вернее, завершенности образа, результата…

Отчитались и – отмылись?

Нацкомпания услышала критику в свой адрес и тут же созвала пресс-конференцию.

Однако глава национальной компании Максат Кабашев сам лично мероприятие не посетил. Поручил ответственное дело своим замам, в том числе Биржану Канешеву. Оправдываться, чистить свой мундир – не комильфо. У него прекрасная карьера, он ее начинал тогда, когда гранда ФНБ «Самрук-Казына» еще в помине не было, работая управляющим директором Фонда устойчивого развития «Казына», а затем и заместителем председателя правления. Карьера должна быть устойчивой – это, наверное, он еще с тех лет хорошо усвоил. В его послужном списке также руководство Инвестиционным фондом Казахстана, Фондом стрессовых активов и, да, конечно же, управление в кризисном «Альянс Банке».

Так вот, перед журналистами предстал заместитель. По замыслу, он должен был произвести самое благоприятное впечатление о работе компании.

«Во-первых, в зарубежном блоке у нас утверждены зарубежные представители. Они уже включились в работу. Уже поступило 6-7 проектов, соответствующих приоритетам нашей экономики», — начал подчиненный.

«Во-вторых, мы подготовили целый пакет документов, которые улучшают бизнес-климат. Бизнес-климат и инвест-климат — это неразрывные понятия. Когда мы все наладим, это будет комфортно и для инвесторов тоже», — пояснил он, впрочем, позабыв указать, а кому же будет комфортно в первую очередь.

В-третьих, вещал Биржан Канешев, в областях назначены региональные директора, которые уже включились в работу. А, дескать, тот факт, что региональные представители компании занимают должности советников акимов, дает им уникальную возможность напрямую участвовать во всех процессах и решать все возникающие проблемы в кратчайшие сроки.

Как оказалось, критику компания принимает, и сложа руки не сидит: она с момента создания провела уже более сотни встреч в регионах, и треть из вопросов, которые задавали инвесторы, решены, — остальные в работе (в скобках заметим, что акцент сделан не на иностранных, а отечественных инвесторов).

Более того, хорошо зная, что всегда запоминаются последние фразы, подытожил: «Мы наконец совместно НПП «Атамекен» сформировали единую базу проектов. У нас 150 структурированных проектов, которые имеют все необходимые документы и предлагаются инвесторам. Среди них есть 39 проектов, которые по поручению главы государства взяты на особый контроль».

Вообще, порядок в танковых частях!

После этого посыпались пресс-релизы с производительностью скоропишущей машинки…

Что дальше: холдинг?

В общем, простейший закон Паркинсона в действии: работа заполняет время, отпущенное на нее. Историк с яркими задатками сатирика, проанализовав работу британских государственных учреждений еще в середине прошлого века, пришел к неутешительному выводу, что бюрократия зиждется на двух столпах: множа подчиненных, а не соперников и создавая работу друг для друга.

По этому закону живем и мы. Точнее, казахстанское чиновничество. Если следовать логике преобразований на одном только примере Kazakh Invest, то года через три из национальной компании она вырастет в государственный холдинг, подобный Самрук-Казыне, Байтереку и КазАгро.

Будут созданы новые рабочие места. Нет, не спешите, не на предприятиях, не в экономике, а во вновь преобразованной структуре. Хорошие должности с соответствующим содержанием получат многочисленные, едва оперившиеся родственники и родственники знакомых, и родственники нужных людей. Вертикаль компании станет более устойчивой, начиная от собственно аппарата и заканчивая многочисленными представительствами – как в регионах, так и за рубежом.

Эти сотрудники тоже научатся проводить встречи, описывать успешные практики (пока это, увы, только транснациональные компании, которые и без квазигосударственных усилий хотели освоить нашу территорию), видеть перспективы. Они все также будут держать в своем портфеле порядка двух сотен «структурированных» проектов, предназначенных для умозрительных инвесторов, о которых те чаще даже не подозревают и которые им в таком виде не нужны.

Наверное, эти орлята научатся строчить и правильные отчеты «наверх», так, чтобы не возникало ни малейшей мысли уличить их в бездействии.

Главное, планы, планы, планы…

А о результатах не спрашивайте, пожалуйста, господин президент!

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