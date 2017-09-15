Благодаря Астанинскому процессу стало возможным значительно сократить масштаб насилия в Сирии – МИД РК

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Благодаря Астанинскому процессу стало возможным значительно сократить масштаб насилия в Сирии, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«В течение 8 месяцев с момента начала астанинских переговоров ситуация в Сирии кардинально изменилась в лучшую сторону и выросла в возможность урегулировать ситуацию мирным путем, поскольку усугубление ситуации в Сирии не принесет пользу какой-либо стороне», — сказал К. Абдрахманов на пленарном заседании Астанинского процесса в пятницу.

По его словам, Казахстан и впредь продолжит предоставлять свою площадку для мирных переговоров.

«С начала кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывал к дипломатическому решению конфликта, поскольку военный сценарий будет только ухудшать положение дел. Многие не верили в успех Астанинского процесса, который начался в январе. Тем не менее, благодаря усилиям и решимости участников астанинских переговоров, сделалось возможным значительно сократить масштаб насилия в Сирии. Это является одним из самых важных результатов переговоров в Астане», — подчеркнул глава МИД РК.

Напомним 14-15 сентября в Астане проходит 6-й раунд межсирийских переговоров.