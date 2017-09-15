Иран, Россия и Турция объявили о создании зон деэскалации, развертывании сил контроля в ряде провинций Сирии

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов зачитал совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

«Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), а также на юге Сирии», — зачитал К. Абдрахманов документ на пленарном заседании Астанинского процесса в пятницу.

«Создание зон деэскалации и полос безопасности – временная мера. По истечении шести месяцев они могут быть автоматически продлены», — добавил глава МИД РК.

Стороны договорились развернуть силы контроля деэскалации стран-гарантов на основе карт, согласованных 8 сентября в Анкаре: в провинциях Идлиб и некоторых районах провинций Латакия, Хама и Алеппо для предотвращения боевых действий. Координировать действия трех стран будет ирано-российско-турецкий центр.

В заявлении страны-гаранты призвали наблюдателей Астанинского процесса и других заинтересованных членов международного сообщества оказать поддержку зонам деэскалации в Сирии и помощь населению этой страны. Страны-гаранты призывают содействовать гуманитарному разминированию, сохранению исторического наследия, восстановление объектов жизнеобеспечения, социальной и экономической инфраструктуры.

Следующая международная встреча по Сирии пройдет в Астане в конце октября.