Тулешову переквалифицировали обвинение на злоупотребление полномочиям

Шымкент. 15 сентября. КазТАГ – Руководителю ТОО «Шымкентпиво» Тохтару Тулешову переквалифицировали обвинение со взятки на злоупотребление полномочиями, сообщила адвокат подсудимого Мархаба Жакупова.

«Тохтара Тулешова теперь судят не за взятку, а за злоупотребление полномочиями. Подавалось ходатайство о переквалификации обвинения. Мой подзащитный не составлял декларации, не знал с кем работала бухгалтер и что она делала. К тому же 1 млрд тенге она не успела оформить после его задержания. Поэтому сейчас ему инкриминируют статью 250 УК РК – «Злоупотребление полномочиями», — рассказала М.Жакупова по телефону в пятницу.

Напомним, Т.Тулешову, уже осужденному за попытку госпереворота, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РК: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц, «Виды соучастников уголовного правонарушения», «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», «Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Дача взятки». Кроме него на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них сотрудники пивзавода и департамента госдоходов.

Сообщается, что бухгалтеры предприятия подали ходатайство о заключении процессуального соглашения. Они полностью признали свою вину. Такое же ходатайство подал еще один экс-коллега ТТулешова Алексей Носков. Его обвиняют в том, что вместе с Т.Тулешовым они скрыли от учета более миллиона литров пива.

Судебный процесс продолжится 20 сентября.