Франция и Германия намерены приостановить свободное передвижение в рамках шенгенской зоны на 4 года – СМИ

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Франция и Германия намерены приостановить свободное передвижение в рамках шенгенской зоны до 4-х лет, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на газету Times.

«Times получила доступ к конфиденциальным дипломатическим документам, из которых следует, что Франция и Германия хотят иметь возможность приостанавливать свободное передвижение в рамках шенгенской зоны на срок до четырех лет. Это требование самые влиятельные страны ЕС выдвигают на фоне сохраняющихся тревожных настроений в связи с террористическими атаками и из-за проблем с нелегальной миграцией», — говорится в информации.

Как следует из документов, Франция и Германия считают, что между странами, входящими в шенгенскую зону, нужно восстановить паспортный контроль, для прохождения которого нужен будет именно паспорт, а не только карточку, удостоверяющую личность, которую многие жители ЕС сейчас используют в том числе и для путешествий в другие страны.

Отмечается, что это требования появилось на фоне настойчивых указаний Еврокомиссии в последние недели ликвидировать чрезвычайные пограничные меры, введенные в некоторых странах на фоне миграционного кризиса и терактов. Правительства Франции и Германии считают, что «исключительные обстоятельства» еще не закончились и отменять контроль опасно.

По данным Times, Францию и Германию в этом вопросе поддержали также Австрия, Дания и не входящая в ЕС, но входящая в шенгенскую зону Норвегия.

Франция и Германия также считают необходимым разрешить правительствам отдельных стран вводить пограничный контроль не только на месяцы, но и на годы, и при этом сохранять причины введения этих мер в секрете.

«Газета пишет, что министры внутренних дел стран ЕС обсудили эти планы уже вчера на закрытом заседании в Брюсселе, поскольку Еврокомиссия настаивала на скорейшем прекращении пограничного контроля, осуществляемого Францией, Германией, Австрией, Данией, Швецией и Норвегией. Но все перечисленные страны настаивают на том, что пограничные проверки не утратили актуальности и по-прежнему необходимы из соображений внутренней безопасности», — пишет Русская служба ВВС.

Существующие правила ЕС разрешают введение межстранового пограничного контроля на срок не более шести месяцев и продлевать его не больше трех раз. По мнению группы стран-инициаторов изменений, эти правила не соответствуют потребностям в контексте долгосрочной террористической угрозы. В документе предусматривается, что общий период, в течение которого пограничный контроль вводится, не должен превышать 2-х лет, но в случае исключительных обстоятельств может быть продлен в общей сложности до 4-х лет.