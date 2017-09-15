Уровень бедности в Казахстане вырос во II квартале

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Уровень бедности в Казахстане во II квартале 2017 года вырос относительно показателей годом ранее, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики РК.

«По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности) во II квартале 2017 года, составила 2,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Вместе с тем по-прежнему сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения, указали в МНЭ.

«Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,9%) и Жамбылской областях (3,9%), наименьшее — в городах Астана и Алматы (по 0,8%)», — уточнили в министерстве.

Как отмечается, расходы домохозяйств в децильном распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию.

«Так, во II квартале 2017 года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,2 раза, на непродовольственные товары – 7,2 раза, а на платные услуги – 8,6 раза», — указано в сообщении.

Децильный — равный процентному отношению доходов 10% наиболее обеспеченных слоев населения к доходам 10% наименее обеспеченных слоев.