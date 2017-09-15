В лондонском метро прогремел взрыв; есть пострадавшие

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – На станции лондонского метро Parsons Green произошел взрыв; есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Взрыв произошел на станции, в результате чего некоторые пассажиры получили ожоги», — говорится в сообщении в пятницу.

Однако сколько всего пострадавших в результате инцидента, неизвестно.

Согласно информации, взрыв и последующее возгорание произошли в белом ведре, которое находилось в пакете в вагоне поезда.

В полиции британской столицы факт произошедшего подтвердили, в данное время выясняются все обстоятельства происшествия. На месте также присутствуют пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.