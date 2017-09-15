Работающим в РК иностранным компаниям нужно активнее привлекать казахстанских работников на производство, считает премьер

Астана. 15 сентября. КазТАГ – В рамках рабочей поездки в Атыраускую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел с крупными иностранными инвесторами, работающих в Казахстане, встречу по вопросам технологической модернизации и цифровизации предприятий нефтегазовой отрасли в рамках Третьей модернизации страны, сообщается на сайте главы правительства.

В ходе своего выступления Б.Сагинтаев отметил, что Третья модернизация экономики, которая сопряжена с технологическим перевооружением базовых отраслей, ставит перед правительством ряд задач по созданию условий для повышения квалификации работников нефтяной отрасли, обеспечения перетока потенциально высвобождаемых работников занятостью и увеличения местного содержания в реализации проектов.

«Вместе с тем было отмечено, что международным компаниям, которые работают на территории Казахстана нужно повышать уровень социальной ответственности перед местным населением, в частности расширять доступ местных компаний к проводимым тендерам, активнее привлекать казахстанских работников на производство и повышать их квалификацию. В настоящее время такая работа со стороны иностранных инвесторов проводится не в полной мере», — указывается в сообщении.

В целом же было отмечено, что на сегодняшний день Казахстан формирует большую часть своего бюджета через нефтяной сектор. В связи с этим правительство РК реализует планы по цифровизации этой отрасли, основным направлением которых является повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект и обмен «большими данными», что приводит к существенному повышению производительности труда и конкурентоспособности всей отрасли.

«Правительство совместно с бизнесом работает над планом комплексных мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года, который позволит поставить озвученные меры на системную основу», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем заранее прогнозируя, что с внедрением новых технологий и цифровизации может быть потенциальные высвобождение работников, правительство ведет работу по развитию секторов, которые могут принять этот высвобождаемый переток рабочих кадров, среди них сервисная экономика и экономика простых вещей – те сферы, которые имеют наибольший потенциал быстрого роста при соответствующей поддержке со стороны государства.

Помимо этого, на встрече были обсуждены проекты сохранения уровня добычи на месторождении Карачаганак, будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл» и вопросы технологического перевооружения газовой отрасли.

Представители международных компаний, среди которых генеральный директор консорциума Karachaganak Petroleum Operating B.V. Ренато Мароли, директор компании North Caspian Operating Company Бруно Жардэн, заместитель гендиректора ТОО «Тенгизшевройл» Имир Боннер, генеральный директор АО «СНПС – Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь, а также зампредседателя правления АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» Адильбек Беклиев рассказали о планах по модернизации своих предприятий и внедрению новых технологий в производство.

В мероприятии также приняли участие представители госорганов, акиматов Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областей, ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», НК «КазМунайГаз», НПП «Атамекен».