Шымкент. 15 сентября. КазТАГ — Китайские инвесторы построят в Южном Казахстане солнечную электростанцию, вложив в строительство $200 млн, сообщила пресс-служба областного акимата.

«Китайские инвесторы построят в ЮКО солнечную электростанцию за $200 млн. Об этом на встрече договорились глава региона Жансеит Туймебаев и представитель инвесторской компании Ге Дженсон. Мощность станции будет 100 мВт. Построят ее в Отырарском районе, там будут идеальные климатические условия», — уточнили в пресс-службе.

Строительство планируется начать в октябре. Отмечается, что китайские инвесторы планируют выпускать на территории региона электропанели и собирать электромобили и электромотоциклы. Так, все детали будут поставляться в регион из Китая, а здесь будет осуществляться сборка. Акимат Южно-Казахстанской области, в свою очередь, пообещал выделить для реализации проекта земельный участок.