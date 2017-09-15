Около 49 тысяч жителей малых станций и разъездов осмотрел персонал поездов здоровья

С апреля медицинско-диагностические поезда «Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық» побывали на 170 железнодорожных станциях и разъездах

С апреля т.г. медицинско-диагностические поезда «Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық» побывали на 170 железнодорожных станциях и разъездах.

В числе осмотренных жителей Карагандинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей около 8 тысяч детей разного возраста. Для юных пациентов во время остановок медпоездов организована работа детских площадок и аттракционов.

В настоящее время медицинский персонал поезда «Саламатты Қазақстан» ведет прием жителей Костанайской области, где уже осмотрено население 7 железнодорожных станций. Медпоезд «Денсаулық» работает в Южно-Казахстанской области, где квалифицированную медицинскую помощь получили 16 малых железнодорожных станций и разъездов.

Всего же с дня запуска поездов здоровья осуществлено более 333 тысяч врачебных приемов, проведено свыше 214 тысяч диагностических процедур, порядка 700 малых амбулаторных операций. Маммологом осмотрено около 5 тысяч женщин. Стоматологическая помощь оказана свыше 14,8 тысячам жителей.

Врачебные кабинеты составов здоровья ведут прием пациентов с 9.00 до 18.00 часов без выходных. Все процедуры и консультации врачей бесплатные.

Напомним, что проект консультативно-диагностических поездов реализуется Фондом социальных проектов АО «НК «ҚТЖ», Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», АО «Казпочта», министерствами здравоохранения, внутренних дел Республики Казахстан при поддержке местных исполнительных органов.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»