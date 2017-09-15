Любое иностранное присутствие в Сирии является незаконным — глава правительственной делегации САР

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Любое иностранное присутствие в Сирии является незаконным, заявил глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель САР при ООН Башар Джафари.

«Мы, как правительство Сирии, рассматриваем присутствие иностранных сил как незаконное. Любое присутствие – американское либо турецкое, британское или французское, или какой-либо военной силы с Юпитера, Венеры или Сатурна – все эти силы незаконны в соответствии с нормами международного права. Это сказал президент Башар Асад в своей речи, а также все мы сегодня говорили», – сказал Б. Джафари в кулуарах Астанинского процесса в пятницу.

Как сообщалось, 14-15 сентября в Астане прошел 6-й раунд межсирийских переговоров.

Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, объявили о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), а также на юге Сирии.

Как указано в совместном заявлении стран-гарантов, создание зон деэскалации и полос безопасности – временная мера. По истечении шести месяцев они могут быть автоматически продлены.

Стороны договорились развернуть силы контроля деэскалации стран-гарантов на основе карт, согласованных 8 сентября в Анкаре: в провинциях Идлиб и некоторых районах провинций Латакия, Хама и Алеппо для предотвращения боевых действий. Координировать действия трех стран будет ирано-российско-турецкий центр.

В заявлении страны-гаранты призвали наблюдателей Астанинского процесса и других заинтересованных членов международного сообщества оказать поддержку зонам деэскалации в Сирии и помощь населению этой страны.