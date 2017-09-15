В Алматы суд освободил от наказания сотрудников УССО, похитивших свыше Т3,5 млн

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы суд освободил от наказания сотрудников управления специализированной службы охраны города (УССО), похитивших свыше Т3,5 млн, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Андрея Михайлова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 2 УК РК, и назначить ему наказание по данной статье 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением занимать должности государственного служащего и в правоохранительных органах, в соответствии со статьей 49 части 1 УК РК лишить специального звания подполковника полиции», — огласил приговор судья в пятницу.

При этом в отношении подсудимого применена амнистия, в результате чего судья приговорил освободить подсудимого от основного наказания и освободить из-под стражи в зале суда.

Другие подсудимые также признаны виновными и приговорены к 2 годам ограничения свободы. Однако с применением амнистии они также освобождены от наказания и отпущены из-под стражи в зале суда.

Напомним, на скамье подсудимых находились 11 сотрудников спецохраны: командир 5-го батальона УССО Алматы Андрей Михайлов, его заместитель Данияр Туякбаев, заместитель командира батальона по кадровой работе Алим Кожабеков, командиры взводов: Ануарбек Маткаримов, Биржан Алмуратов, Жандос Рахимджанов, Юрий Ли, инспекторы батальона: Айдос Смагулов, Мухамбет Кадырбаев, Женис Канигаев, Асхат Турсунгалиев.

По материалам дела, подсудимые похитили и присвоили государственные средства на общую сумму более Т3,5 млн. Кроме того А. Михайлов, Д. Туякбаев, А. Маткаримов обвиняются в получении взятки, а инспекторы А. Смагулов и М. Кадырбаев – в даче взятки.

Согласно материалам дела, инспекторы 5-го батальона УССО с 1 января по 30 июня 2016 года, фактически отсутствуя на работе, получали заработную плату и похищали ее в сговоре с руководством службы.