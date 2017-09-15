Полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом

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Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом, сообщают СМИ.

«На данный момент мы расцениваем произошедшее как теракт. Контртеррористическое подразделение службы столичной полиции берет на себя ответственность за ведение этого расследования», — сообщил помощник главы полиции Лондона Нил Басу.

Отмечается, что сообщение о взрыве на станции лондонского метро Parsons Green поступило на пульт чрезвычайных служб в 08:20 (13:20 по времени Астаны). По предварительной информации, взрыв неустановленного предмета произошел в вагоне, в результате чего несколько человек получили ожоги лица. После этого, по свидетельству очевидцев, начались паника и давка.

«Судя по всему, пакет, оставленный в метро, не взорвался так, как было запланировано, в результате чего, возможно, удалось избежать жертв», — считают в полиции.

В свою очередь британский радиоканал LBC отмечает «в результате взрыва в вагоне на станции метро Parsons Green пострадали около 20 человек».

В настоящее время медики забирают людей с ожогами с места происшествия. К станции также прибыли полицейские, пожарные и вертолет экстренных служб.

Согласно другим источникам, на станции Parsons Green также нашли вторую бомбу.

«Сейчас полиция деактивизирует обнаруженное устройство», — сообщает Express.

Между тем очевидцы сообщают, что ситуация стабилизировалась – той паники, которая возникла сразу после взрыва, уже нет.

Как сообщалось ранее, на станции лондонского метро Parsons Green произошел взрыв. Согласно информации, взрыв и последующее возгорание произошли в белом ведре, которое находилось в пакете в вагоне поезда.

Parsons Green находится на западе Лондона в районе Фулхэм, откуда в это время его жители на метро направляются на работу.

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