Разработать «дорожную карту» взаимодействия властей Алматы с горожанами предлагает эксперт

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Разработать «дорожную карту» взаимодействия властей Алматы с горожанами предлагает член общественного совета города Ерлан Смайлов.

«Качественный диалог – это не просто информирование, а реальное участие горожан в таких важных моментах, как стратегическое планирование. Что позволяет городам не просто расти, а развиваться? Это городское планирование с участием всех заинтересованных групп. Это активные жители как субъект, а не объект управления, это их участие в процессе принятия решений. Это коллективная ответственность, баланс ответственности между городом и горожанами», — сказал Е. Смайлов в ходе дискуссии в рамках фестиваля Art Energy Almaty в пятницу.

По его мнению, сегодня диалог власти и горожан в Алматы есть, но он неформальный и хаотичный, а его надо сделать системным.

«Чтобы общение было более качественным, нужно исследовать те проблемы, что есть, сделать «дорожную карту» взаимодействия, где формализованы механизмы, формы взаимодействия, периодичность, темы и вопросы. Нужно двигаться в направлении конкретного документа, который дал бы институционализацию этого диалога», — считает Е. Смайлов.

По приведенным экспертом данным, сегодня 3 млрд населения планеты живут в городах, ежедневно во всем мире в города переезжают 180 тыс. человек, в развивающихся странах города ежегодно пополняются на 60 млн человек.

«Под эти тенденции в полной мере попадает и Алматы. И нам надо понять, как сконцентрировать усилия общества и городской администрации, для того, чтобы был не просто рост города, а его развитие. Качественный диалог, вовлечение людей – это и будет несырьевым, нефинансовым, а интеллектуальным ресурсом, который позволит решать проблемы города», — отметил Е. Смайлов.

При этом он не считает в полной мере эффективными именно в налаживании диалога «власть – горожане» такие площадки, как аккаунты акимата в соцсетях. Они, по его словам, помогают «реагировать на разные сложные реализации, в которые горожане попадают, но не обсуждать пути решения».