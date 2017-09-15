Премьер РК в ходе рабочей поездки в Атыраускую область проинспектирует работу Кашагана

Астана. 15 сентября. КазТАГ – По поручению главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Атыраускую область, где ознакомится с ходом реализации задач послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», сообщается на сайте главы правительства.

«В регионе Бакытжан Сагинтаев проинспектирует работу объектов месторождения «Кашаган», среди которых искусственный остров «D», завод по переработке нефти и газа «Болашак» и завод по производству гранулированной серы. Также премьер-министр РК ознакомится с ходом строительства жилых многоквартирных домов в рамках реализации программы «Нұрлы Жер», рыбоводного комплекса Caspian Royal Fish, проинспектирует работу одного из ЦОН города Атырау», — отмечается в сообщении.

Также ожидается, что премьер-министр проведет совещание по вопросам технологической модернизации предприятий нефтегазовой отрасли в рамках послания главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», встречу с членами Регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам развития МСБ и встречу со студенческой молодежью по вопросам подготовки кадров для профессий будущего.

Между тем сообщается, что прибыв в регион, Б.Сагинтаев посетил высшую техническую школу APEC PetroTechnic, где ознакомился с современными форматами обучения кадров для нефтегазовой отрасли, а также посетил общежития, лаборатории химических и физических процессов в нефтегазовой сфере, мастерские помещения учебного заведения.