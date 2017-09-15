В Костанайской области состоялась церемония захоронения останков Кейки батыра

Костанай. 15 сентября. КазТАГ – В Амангельдинском районе Костанайской области состоялась церемония захоронения останков Кейки батыра, сообщил корреспондент КазТАГ.

Новый мавзолей Кейки батыра возведен неподалеку от пос. Тасты Амангельдинского района Костанайской области. На церемонию собрались казахстанцы из разных областей страны, в том числе потомки батыра. По приблизительным подсчетам, число людей, пришедших почтить память батыра, превысило 5 тыс. человек.

«Кейки был великим казахским батыром, который жил в XX веке и боролся за свободу народа. Это важное для Казахстана историческое событие. Череп Кейки батыра был доставлен на родину, и сегодня мы отдаем дань уважения этому великому воину», — сказала госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова на церемонии в пятницу.

На церемонии захоронения присутствовал посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани, а также прямой потомок Кейки батыра — Серик Акылбай.

Ранее сообщалось, что череп предводителя повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года Кейки батыра (настоящее имя Нурмагамбет Кокембайулы, годы жизни – 1871-1923), был возвращен в Казахстан спустя 93 года – в октябре 2016 года. До этого времени он хранился в Кунсткамере Санкт-Петербурга.

Облик Кейки батыра восстановили венгерские антропологи.