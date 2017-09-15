Результатом переговоров по Сирии в Астане ожидается запуск всех 4-х зон деэскалации

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Результатом переговоров по Сирии в Астане должен стать запуск всех четырех зон деэскалации, сообщил директор департамента Азии и Африки МИД РК Айдарбек Туматов.

«В данный момент стороны ведут переговоры о создании и четвертой зоны деэскалации в Идлибе. Все страны-гаранты данного процесса настроены на то, чтобы произошел запуск именно всех четырех зон деэскалации. Идет обсуждение ряда документов, которые предполагают запуск зон деэскалации. Необходимо регламентировать создание этих зон, предполагается принятие ряда сопутствующих документов», — сказал А.Туматов на брифинге в пятницу.

Напомним, 14 сентября в Астане стартовал 6-й раунд переговоров по Сирии. По словам А.Туматова, 15 сентября в 15.00 намечено пленарное заседание.

«В ходе пленарного заседания будет принято заявление стран-гарантов, и мы все ожидаем конкретного результата от этого раунда переговоров. Буквально вчера-позавчера состоялись встречи министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова со странами-гарантами, где они еще раз подчеркнули важность данного раунда и Астанинского процесса в целом», — сообщил представитель МИДа.

«В частности, на встрече с господином (спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном – КазТАГ) де Мистурой он отметил важность Астанинского процесса и ту неоценимую помощь поддержку именно Женевским переговорам», — добавил он.

«В Астане обсуждаются практические вопросы, направленные на снижение насилия в зонах в деэскалации, что в последующем оказывает большую поддержку Женевским переговорам. Все мы прекрасно понимаем, что без Женевских переговоров мира на сирийской земле не наступит. Де Мистура особо подчеркивает необходимость дальнейшего продолжения переговоров здесь, в Астане», — добавил казахстанский дипломат.