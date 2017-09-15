«Пресс-конференция в Акорде». «Феномен Токаева». «Выдержит ли Алматы мощное землетрясение». «Алкоголь за рулем: к чему приведет смягчение правил?». «Правила поведения, если на вас завели уголовное дело»

Сетевой Казахстан. 15 сентября 2017г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Пресс-конференция в Акорде: латиница, Головкин и 90% работы Назарбаева» — Пресс-конференция с участием президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, о которой стало известно за день до ее проведения, заставила немного понервничать столичных журналистов. Мероприятие целиком и полностью организованное для журналистов как государственных, так и частных СМИ. Поэтому в воздухе в четверг витал только один вопрос: "Ожидают ли нас сегодня какие-нибудь сенсации?". Спустя примерно час стало ясно: сенсаций нет. Однако пресс-конференция от этого не стала менее интересной, поэтому предлагаем остановиться на самых значимых ее моментах.

«Выдержит ли Алматы мощное землетрясение» — После длительного затишья в Алматы начался период тектонической активности. Точно спрогнозировать дату возможного землетрясения специалисты не могут, но скоро смогут сказать, сколько зданий в городе рухнет из-за сильных подземных толчков. О том, какими бедами может обернуться сильное землетрясение в Алматы, рассказывает директор Центра сейсмостойкости зданий и сооружений КазНИИСА Ералы ШОКБАРОВ, занимающийся проверкой качества построенных домов.

RATEL . KZ . «Досым Сатпаев: Цель элиты — не потерять доступ к ресурсам» — У киргизов, узбеков, даже туркмен уже есть свой опыт смены власти. И не в одной Центральной Азии, но в том же Азербайджане или России… Поэтому нам повезло хотя бы в том, что есть возможность сравнить, учесть чужой опыт, понять, где были сделаны ошибки, а где правильные шаги. В принципе, разные постсоветские страны уже показали нам, к чему могут привести те или иные модели смены власти. И это хорошие case studies для нас, чтобы не совершать роковые ошибки. Хотя эффект «черных лебедей» (труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия. – Ред.) также никто не отменял.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2017: Феномен Токаева» — Для самого ТОКАЕВА, судя по всему, формат его будущей политической карьеры не столь важен. И это также показатель его здравомыслия и способности четко оценивать складывающуюся ситуацию. В казахстанской политике сейчас важно не то, каким ресурсом ты обладаешь. Актуально, чтобы ты был необходим системе как ее незаменимое звено. А это «штучный набор» — пять-шесть человек. Судя по последним событиям К-Ж.Токаев получил подтверждение своем участию в этом эксклюзивном пуле.

365 INFO . KZ . «Новый спикер сената — завсегдатай социальных сетей» — Спикером вновь избран Касым-Жомарт ТОКАЕВ. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. По мнению политолога Мадины НУРГАЛИЕВОЙ, Токаева особо выделяет то, что он довольно активен в социальных сетях, в частности, Твиттере. Там спикер сената зарегистрирован как Kassym-JomartTokayev@TokayevKZ.

«Алкоголь за рулем: к чему приведет смягчение правил?» — С 9 сентября 2017 года в Казахстане действуют новые Правила проведения медицинского освидетельствования. Хотя сам процесс обследования у врачей-наркологов остался прежним, его дополнили таблицей, где указаны значения содержания алкоголя в крови в промилле и тяжесть опьянения. При этом там четко указано, что при содержании алкоголя менее 0.3 промилле человек априори считается трезвым. Мы попытались выяснить, к чему приведет подобное новшество с учетом менталитета наших водителей и полицейских.

CAMONITOR . COM . «Казахстан: ислам и светскость — чья возьмет?» — Принцип светскости во всех пяти центрально-азиатских республиках находится под серьезной угрозой. Ислам не просто возвращается в политику, он стремительно проникает во все структуры власти и даже берет на себя те функции, с которыми та не справляется. Таков один из ключевых выводов, к которым пришли участники «круглого стола» на тему «Центральная Азия: пространство «шелковой демократии», организованного на днях в Алматы представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане.

«Киллеры русского языка: вокруг скандального учебника» — Это становится уже недоброй традицией: каждый новый учебный год начинается с какого-то скандала. На сей раз сыр-бор разгорелся из-за учебника русского языка для седьмых классов. Мы попросили участников нашей педагогической фокус-группы, среди которых есть и учителя-предметники этого профиля, высказать свое квалифицированное мнение по этому поводу. Их развернутый анализ и предлагается вашему вниманию.

«С чем Казахстан мог бы выйти на мировые рынки?» — Развитие экспортоориентированных отраслей, создание производств с высокой добавленной стоимостью – мечта, которую Казахстан намеревается превратить в реальность. В Концепции развития РК до 2050 года даже четко очерчены ориентиры будущего – сформировать новую экономику посредством увеличения до 70 процентов доли несырьевой продукции в нашем экспорте. Но по мере приближения намеченной даты все очевиднее становятся неудачи в этом направлении.

LSM . KZ . «Нет никаких методов отцепить казахстанскую экономику от российской» — Бизнесмены опасаются влияния волатильности рубля на казахстанскую экономику. Усиление антироссийских санкций и волатильность рубля будут оказывать немалое влияние и на казахстанскую экономику. Об этом заявил министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ.

INFORMBURO . KZ . «Переход на латиницу: кто из политиков как отреагировал» — Сотоялось заседание Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050", посвящённое переходу казахского языка на латиницу. На нём выступили политики и представители этнокультурных объединений Казахстана. Каждый из них высказал своё мнение по поводу предстоящей языковой реформы.

Первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Мухтар КУЛ-МУХАММЕД отметил, что решение Президента о переходе казахского языка на латиницу принято очень своевременно – именно тогда, когда Казахстан уже состоялся как одно из самых уважаемых государств в мире, когда в стране царят стабильность, согласие и единство народа.

FORBES . KZ . «Что делать с буквами преткновения?» — Одна часть казахоязычного экспертного сообщества считает, что предлагаемый алфавит казахского языка на латинице требует доработки, другая утверждает, что ничего менять не надо. В Алматы на площадке дискуссионного клуба Sarapshy в четверг, 14 сентября, собрались эксперты, чтобы обсудить предложенный на этой неделе в парламенте вариант алфавита казахского языка на латинице.

VLAST . KZ . «Не читают? Ничего страшного» — С началом нового учебного года и бурным обсуждением в соцсетях экспериментальных учебников по русскому языку вновь разгорелась дискуссия по поводу того, что современные дети мало читают. Журналист, редактор и писатель Мади МАМБЕТОВ считает, что причин для беспокойства нет.

SAYASAT . ORG . Ринат БАЛГАБАЕВ — «Правила поведения, если на вас завели уголовное дело» — Первое, самое основное правило: извиниться перед Елбасы, даже если не чувствуете за собой вины и ее совсем не признаете. Ни в коем случае не придавать делу политический окрас, это второе основное правило. Третье правило, вытекающее из предыдущего, не запускать флешмобов в свою поддержку в социальных сетях. Четвертое правило, успокоить жену (всех жен) и оградить их от СМИ. Пятое: Начать выплачивать компенсацию нанесенного ущерба.

AZATTYQ . ORG . «Жители подлежащих сносу домов недовольны компенсациями» — В Шымкенте жители домов, которые попадают под снос из-за изъятия земель «под государственные нужды», недовольны суммами компенсации. Представители властей говорят, что «земельные участки до конца года должны перейти в собственность государства». Однако некоторые жители заявляют, что не покинут свои дома, пока им не выплатят достойные суммы. Между тем чиновники грозят, что при отказе жильцов освободить дома их могут выселить принудительно, прибегнув к помощи судисполнителей.

«Село Аккудык, зависящее от колодца царских времен» — Жители отдаленного села Аккудык в Мангистауской области жалуются, что на протяжении многих лет испытывают сложности из-за бездорожья и нехватки воды. Местные власти обещают, что проблемы будут решены постепенно.

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