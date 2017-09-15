В Шымкенте задержали мошенницу в полицейской форме

Шымкент. 15 сентября. КазТАГ — В Шымкенте полицейские задержали многодетную мать, подозреваемую в совершении мошенничества, сообщила пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

«В УВД города с заявлениями обратились сразу несколько потерпевших, ставших жертвами мошенницы. Они сообщили, что женщина обманным путем завладела их деньгами: представлявшись сотрудницей органов внутренних дел, входила в доверие, предлагая помощь в оформлении документов», — сообщили в ДВД в пятницу.

По данным полиции, одной из пострадавших «лжеполицейская» обещала помочь поставить ее на учет в качестве инвалида. Таким образом, предоставив ей липовую справу, взяла Т100 тыс. и исчезла.

Полицейские задержали 36-летнюю местную жительницу. Оказалось, что у нее 6 детей. Многодетная мать призналась, что мошенничество совершала из-за финансовых трудностей. При обыске в ее квартире была обнаружена форма лейтенанта полиции.

В данное время установлена ее причастность к 4 фактам мошенничества на сумму Т600 тыс. Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (мошенничество). Подозреваемая водворена в ИВС.