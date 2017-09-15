Срок приема документов по программе «Болашак» продлили на месяц из-за ажиотажа

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Срок приема документов по программе «Болашак» продлен еще на месяц – до 15 октября – из-за ажиотажа, сообщают СМИ.

«В этом году на программу «Болашак» прием документов определялся до 15 сентября. Но сегодня вышел приказ министра (образования и науки РК – КазТАг) о продлении срока до 15 октября в связи с высоким спросом», — сообщил президент центра международных программ Жанболат Мелдешов журналистам в пятницу.

Он добавил, что наблюдаются «ажиотаж, очереди на сдачу документов». В частности, за последние 3 дня заявки подали 120 человек.

При этом глава центра пояснил, что ажиотаж происходит ежегодно в последние дни приема документов.

«Прием документов у нас начался с 15 июня, и традиционно все претенденты сдают в последние 2-3 дня. Чтобы сбить накал, мы продлеваем срок приема документов», — уточнил Ж.Мелдешов.

Вместе с тем он сообщил, что с 2005 года наблюдается недобор стипендиатов. Так, в прошлом году из 2 тыс. рассмотренных документов стипендию выделили 700 студентам, из них было присуждено только 544.

«В этом году мы также думаем, что не доберем запланированных 600 стипендиатов. На сегодня присуждена 251 стипендия, принято свыше 800 дел, 150 претендентов находятся на конкурсе. Даже если 100 присудят, то будет 350», — сказал он.

Он также отметил, что недавно республиканской комиссией было принято решение дать возможность тем стипендиатам, кому была присуждена стипендия, но они ею не воспользовались, еще раз принять участие в конкурсе. До сегодняшнего дня стипендия «Болашак» по правилам присуждалась только один раз.

По данным СМИ, за 23 года существования программы было присуждено порядка 12,5 тыс. стипендий. На обучении на сегодняшний день находятся 1234 студента. Из 9854 выпускников свыше 50% работают в социальной сфере, свыше 2 тыс. – в сфере образования.