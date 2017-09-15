Астана. 15 сентября. КазТАГ – В Казахстане молодых ученых в сфере высоких технологий будут привлекать к работе научно-инновационных кластеров и IT-парков, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

Как отмечается, в рамках рабочей поездки в Атыраускую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу со студенческой молодежью региона по вопросам подготовки кадров для профессий будущего и повышения конкурентоспособности выпускников в современных рыночных условиях. В ходе встречи участники обсудили ход реализации поручений главы государства по созданию в Казахстане учебных центров мирового уровня, тематику госпрограммы «Цифровой Казахстан», вопросы подготовки и переподготовки кадров, повышения конкурентоспособности выпускников, формирования навыков и квалификаций для профессий будущего, особенности дуального обучения и создание условий для молодых специалистов по расширению профессиональных компетенций.

Б.Сагинтаев отметил, что сегодня в Казахстане реализуется Третья модернизация экономики, которая характеризуется созданием новых индустрий и цифровизацией базовых секторов. Внедрение передовых технологий открывает перед молодежью большие возможности, но вместе с тем, требует освоения новых навыков и компетенций для того, чтобы быть конкурентоспособными в современных условиях. В свою очередь правительство РК проводит комплексную работу, чтобы создать молодым людям все необходимые условия для получения необходимых квалификаций и помочь адаптироваться к меняющимся условиям современного рынка.

«В частности, с текущего года начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». В первую очередь бесплатное образование охватит безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования. Это будет сделано для того, чтобы дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств в рамках обозначенной экономики», — сообщается в информации.

Кроме того, указывается, что продолжается работа по обновлению учебных программ для всех уровней образовательной системы, которая направлена на формирование IТ-знаний, финансовой грамотности и критического мышления.

«Также была подчеркнута важность поддержки молодых людей, которые занимаются разработкой научных проектов в сфере высоких технологий. Для них будут создаваться возможности по участию в работе научно-инновационных кластеров и IТ-парков на территории Казахстана», — отмечается в сообщении.