Во время музыкального фестиваля в Алматы 16 сентября перекроют ряд улиц

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Во время музыкального фестиваля в Алматы 16 сентября будут перекрыты ряд улиц, сообщили в городском ДВД.

«16 сентября с 16.00 до 23.00 на площади «Астана» запланировано проведение казахстанского фестиваля музыки «Gakku Дауысы», — говорится в сообщении ДВД в пятницу.

Так, в этот день с 06.00 до 00.00 будет перекрыто движение по пр. Толе би в обоих направлениях — от ул. Фурманова до пр. Абылай хана (в случае массового скопления людей зона перекрытия улиц будет продлена до ул. Желтоксан), а также по пр. Абылай хана в обоих направлениях – от ул. Богенбай батыра до Казыбек би.