В минюсте Казахстана предлагают увеличить срок административного задержания с 3 до 24 часов

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве юстиции Казахстана предлагают увеличить срок административного задержания с 3 до 24 часов, однако депутаты хотят большего наказания для нарушителей закона.

«Предлагаются поправки, направленные на решение ряда вопросов, связанных с применением отдельных норм Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предлагается увеличить срок административного задержания с 3 до 24 часов по составам, влекущим административный арест», — сообщила в пятницу вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в КоАП» в мажилисе парламента РК.

«Этот вопрос тоже бурно обсуждался, в том числе в стенах мажилиса при рассмотрении другого законопроекта. И решили этот вопрос оставить для рассмотрения в рамках данного законопроекта и в итоге — увеличить этот срок до 24 часов», — добавила она.

Между тем депутаты предложенным ужесточением остались недовольны, полагая, что одних суток в камере для нарушителей общественного порядка недостаточно.

«По задержанию дебоширов. Было 48 часов, потом 3 часа, но почему вы остановились на цифре 24 часа? Вы считаете, что этого достаточно? Все-таки у вас столько лет был отработан механизм 48 часов. И рекомендации всех общественных организаций были 48 часов. Я не уверена в том, что дебошир за 24 часа успокоится и придет в норму. (…) Почему нельзя вернуться к 48?» — поинтересовалась депутат Меруерт Казбекова.

«Многолетний отработанный механизм задержания на 48 часов — этот тот реальный срок, который позволит решить этот вопрос. На рабочей группе надо решить этот вопрос», — полагает она.

На это представитель минюста пояснила, что увеличение срока на 48 часов невозможно, поскольку «спутает все карты» в отечественном законодательстве.

«Вы просто хотите уравнять санкции административно-правовые с уголовно-правовыми. Это не совсем правильно. Изначально у нас «сидело» в санкции 3 часа, в отдельных случаях, мы с позицией МВД согласились, что надо все-таки увеличить этот срок по отдельным видам административных правонарушений. Но сравнивать уголовно-правовые с административно-правовыми и делать их одинаковыми будет неправильно», — пояснила вице-министр.