Астана. 16 сентября. КазТАГ – Антитеррористические учения проходят близ Астаны – в пос.Косшы Акмолиснкой области, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«16 сентября столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом совместно с районными оперативными штабами Акмолинской области проводится плановое оперативно-тактическое учение. Учение охватывает территорию Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области (поселок Косшы и Астанинское водохранилище)», — говорится в сообщении в субботу.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления приграничных к столице населенных пунктах. В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

«Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Жителей просим сохранять спокойствие», — отмечается в сообщении.