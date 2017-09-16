Президент Казахстана прибыл с госвизитом в Узбекистан

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Астана. 16 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана прибыл в Ташкент. В аэропорту столицы Нурсултана Назарбаева лично встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

По информации пресс-службы президента РК, в ходе визита планируется проведение двусторонних встреч. В рамках переговоров главы государств обсудят ключевые аспекты региональной повестки дня и вопросы расширения казахстанско-узбекских отношений.

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