МОК после перепроверки проб лишил медалей 75 олимпийцев 2008 и 2012 гг., в том числе 12 казахстанцев

Алматы. 16 сентября. КазТАГ – По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов спортсмены были лишены 75 медалей, всего было проведено 99 слушаний по подобным делам, сообщает ТАСС.

«В Пекине было взято 1100 образцов, из них 106, то есть почти 10%, дали положительный результат, в то время как во время Олимпиады они были отрицательными», — сказал в ходе заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) руководитель соответствующей комиссии Денис Освальд.

«Мы провели всего 99 слушаний по этим делам, было только 9 апелляций, и это отражает хорошую работу. Из них 3 уже были отклонены и 6 — на рассмотрении. Но мы уверены, что и их суд отклонит», — добавил глава комиссии, пояснив, что в основном были выявлены такие запрещенные вещества, как туринабол и станозолол.

Так, 37 дел из 99 заведено в отношении российских спортсменов, 16 – атлетов из Белоруссии, 12 – из Казахстана, 11 – из Украины, 6 – из Азербайджана, 5 – из Турции. 4 и меньше случаев выявлено у спортсменов из Армении, Молдавии, Китая, Кубы, Узбекистана, Испании, Грузии, Греции, Ямайки и Катара.

Основная часть допинг-дел пришлась на тяжелую атлетику – 49 и легкую атлетику – 46, еще 8 случаев выявлено в борьбе и 1 в боксе, отмечает ТАСС.

МОК инициировал перепроверку анализов Пекина-2008 и Лондона-2012 после разгоревшегося допинг-скандала с российскими легкоатлетами.