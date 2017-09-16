Астана. 16 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на всей территории Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, температура днем +25+27.

В Алматы переменная облачность, осадков также не ожидается, +24+26.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях ясная погода, +23+28, +19+24, +23+28 и +21+26 соответственно.

На территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей осадков также не ожидается, местами туман, +22+27 и +20+25 соответственно.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, без осадков, +25+30, +28+33 и +26+31 соответственно. В Алматинской области также ясная погода, осадков не ожидается, +23+28.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют ясную погоду, +26+31, +27+32, +25+30 и +25+30 соответственно; местами в Атырауской области возможен туман.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. На р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей будут происходить колебания уровней воды за счет руслового регулирования.