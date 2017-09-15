Посол Франции завершает свою дипломатическую миссию в Казахстане

Астана. 15 сентября. КазТАГ — Посол Франции в РК Франсис Этьен завершает свою дипломатическую миссию в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«(Глава МИД РК – КазТАГ) Кайрат Абдрахманов принял посла Франции Ф. Этьена, завершающего дипломатическую миссию в Казахстане. Министр поблагодарил французского дипломата за плодотворную деятельность и от имени президента Н.Назарбаева вручил «Почетную грамоту Республики Казахстан» за заслуги в развитии сотрудничества между Казахстаном и Францией», — говорится в сообщении МИДа в пятницу.

Напомним, Ф.Этьен возглавлял дипломатическую миссию в Казахстане с октября 2013 года.