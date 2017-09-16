Победителем конкурса «Мерейлі отбасы» в 2017 г. стала семья ветерана Великой Отечественной войны из Карагандинской области

Астана. 16 сентября. КазТАГ – Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии награждения победителей ежегодного Национального конкурса «Мерейлi отбасы», сообщила пресс-служба главы государства.

«Семья была и остается во все времена основой здорового общества и сильного государства. За четверть века независимости в дружной казахстанской семье выросло новое поколение, воспитанное на ценностях новой эпохи государственности – это патриотизм, трудолюбие и созидание. Именно они являются главными проводниками Третьей модернизации – устремленные к знаниям, конкурентоспособные, открытые миру и инновациям», — говорится в приветствии президента РК Нурсултана Назарбаева к участникам церемонии награждения победителей конкурса, которое Г.Абдыкаликова зачитала на открытии мероприятия.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Акорды в субботу, по итогам финального тура конкурса – sms/интернет – голосования, которое проводилось с 7 по 15 сентября, лауреатом Национального конкурса «Мерейлі отбасы» в 2017 году стала семья Куриленко из Карагандинской области.

«Глава семьи является ветераном Великой Отечественной войны, 45 лет проработал на металлургическом комбинате в г.Темиртау слесарем, мастером, начальником участка. Награжден орденом «Отечественной войны IІ степени», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Георгий Жуков» и другими юбилейными медалями. Супруги Куриленко вместе 66 лет, воспитали 5 детей, 10 внуков, 7 правнуков. Дети и внуки успешно работают в различных отраслях экономики страны», — поясняется в информации.

Г.Абдыкаликова вручила семье-победителю памятную статуэтку и ключи от микроавтобуса. Также каждая семья-финалист получила диплом и сертификат на сумму Т300 тыс. на приобретение бытовой техники.

Завершилась церемония награждения праздничным концертом с участием популярных артистов казахстанской эстрады.

В этом году в конкурсе приняли участие 2879 семей. 1041 семья из числа участников является многодетной, 483 семьи – представители трудовых династий. Также отмечено участие представителей 20 этносов и 27 интернациональных семей.

Конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление статуса семьи, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, сохранение и передачу духовно-нравственных ценностей, основанных на заботе о младших и уважении к старшим.