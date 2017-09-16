Алматы. 16 сентября. КазТАГ – Власти Великобритании ввели в стране критический уровень террористической угрозы, пишет РБК.

«На фоне событий премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о введении в стране критического уровня угрозы. Критический уровень угрозы означает, что атака может произойти в ближайшее время. ​В связи с инцидентом транспортная полиция Лондона направит на патрулирование подземки вооруженных полицейских», — говорится в публикации.

Между тем сообщается, что за взрыв в метро Лондона ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».

Напомним, взрыв на станции «Парсонс Грин» произошел около 8.20 утра пятницы. Взорвался «белый контейнер». По последним данным, число пострадавших выросло уже до 29 человек, большинство пострадавших получили ожоги, которые были вызваны вспышкой огня после взрыва.

Полиция Лондона квалифицировала взрыв на «Парсонс Грин» как теракт, добавив, что о причинах произошедшего пока что слишком рано говорить. Расследованием занимается контртеррористическая полиция. О самой взрывчатке известно пока только то, что она была самодельной.

По информации Sky News, следствие установило подозреваемого с помощью записей с камер наблюдения. Однако официального подтверждения этой информации нет.