Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Геннадий Головкин и Сауль Альварес завершили бой вничью в очном поединке в Лас-Вегасе, передает корреспондент агентства.

Бой проходил на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и вместил в себя все 12 раундов, по итогам которых судьи не смогли выявить сильнейшего. В итоге – ничья.

Сам поединок получился очень зрелищным. Боксеры обменивались комбинациями и ударами, но каждый из них стойко их переносил.

Таким образом, казахстанский боксер впервые в своей карьере завершил бой вничью и сохранил все чемпионские титулы в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Всего в его активе 37 побед в 38 боях.

Мексиканец Альварес также впервые отбоксировал вничью. При этом на его счету числится одно поражение при 49 победах в 51 поединке.