Казахстан и Узбекистан займутся совместным производством спецтехники для предприятий оборонно-промышленного комплекса

Астана. 17 сентября. КазТАГ – На II казахстанско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте в субботу подписан меморандум о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса между Казахстаном и Узбекистаном, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«В Ташкенте в рамках II казахстанско-узбекского бизнес-форума председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Орман Нурбаев и руководитель узбекского предприятия ООО «KRANTAS GROUP» Мухтар Каримов заключили меморандум о сотрудничестве в области производства специальной техники для предприятий оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках бизнес-форума на выставке казахстанских товаров свою продукцию представили 47 компаний РК, в том числе находящиеся в ведении и доверительном управлении министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК – АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «НК «Казахстан инжиниринг», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», ТОО «КАЕ», ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», АО «Завод имени Кирова» и АО «Тыныс».

«Казахстанские предприятия МОАП РК выставили макеты бронированных колесных машин «Арлан», «Барыс» и «Номад», вертолета ЕС-145, казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли КazEOSat-1 и КazEOSat-2 , полигонного оборудования, образцы электронно-оптических систем и приборов, бронежилеты и комплектующие для авиационной техники и мишенные установки», — отмечается в сообщении.

На открытой экспозиции выставки также были презентованы броневик «Арлан», оснащенный боевым модулем «САРП», и специализированные мобильные радиостанции.