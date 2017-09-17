Астана. 17 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. В рамках визита планируется встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

Также в рамках визита Н.Назарбаев примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и встретится с национальной сборной и спортивной делегацией Казахстана.

Всего в соревнованиях примут участие спортсмены более чем 60 стран Азии и Океании в 21 виде спорта, среди которых велоспорт на треке.

V Азиатские игры в закрытых помещениях продлятся до 23 сентября. Всего будет разыграно 9 комплектов медалей – 5 среди мужчин и 4 среди женщин.