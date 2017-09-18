АБР одобрил стратегию партнерства с Казахстаном; окажет содействие на $3 млрд до 2022 г.

Астана. 18 сентября. КазТАГ — Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил новую стратегию партнерства с Казахстаном, в рамках которой планируется оказать содействия стране на сумму свыше $3 млрд до 2021 года включительно, сообщила пресс-служба АБР.

«Для реализации потенциала и достижения статуса страны с высоким уровнем дохода потребуется значительный приток знаний и финансовых ресурсов. АБР готов оказывать содействие Казахстану в выработке новых, эффективных способов решения сохраняющихся вызовов развития, которые поддерживают более инклюзивный и зеленый рост, а также отражают цели устойчивого развития и договоренности в рамках Парижского соглашения», — приводит пресс-служба слова директора представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается, стратегия АБР предусматривает содействие крупнейшей экономике Центральной Азии в течение 5-летнего периода. Новая стратегия партнерства соответствует национальной среднесрочной стратегии развития, известной как «Третья модернизация Казахстана».

Деятельность АБР будет сосредоточена на продвижении ключевых факторов, которые будут способствовать экономическому и социальному прогрессу страны, включая развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления и институтов, оказание государственных услуг, создание рабочих мест, охрану окружающей среды, стимулирование технологических инноваций.

«АБР будет сотрудничать с правительством в трех основных областях. Первая — укрепление основ экономической диверсификации путем облегчения доступа к финансированию и стимулирования развития частного сектора. Вторая — поддержка инклюзивного развития и уменьшение неравенства посредством устранения инфраструктурных барьеров и поддержки в оказании услуг. И третья — содействие устойчивому, зеленому росту на фоне изменения климата путем повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и поддержки мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации», — уточняет пресс-служба.

Кроме того, стратегия партнерства предусматривает межотраслевые проекты, использующие инвестиции частного сектора и механизмы государственно-частного партнерства, стимулирующие региональное сотрудничество и интеграцию, а также повышающие гендерное равенство.

«Поддержка сельскохозяйственного сектора Казахстана и развития агробизнеса входит в число главных приоритетов новой стратегии… АБР будет поддерживать усилия правительства по преобразованию этой отрасли в двигатель роста казахстанской экономики», — подчеркивает пресс-служба банка.

Также АБР совместно с правительством Казахстана планирует создать центры знаний, поддерживающие исследования в области экономики, развитие институционального потенциала, а также диалог по вопросам политики в разных отраслях.

«АБР будет активно сотрудничать с государственными предприятиями и развивать инновационное финансирование, что отражает ориентированную на реформы экономическую повестку Казахстана и растущий спрос на проекты с несуверенным финансированием. Использование смешанного финансирования государственного и частного секторов, в том числе в рамках ГЧП, позволит Казахстану усилить его налогово-бюджетную политику и управление долгом», — отмечается в сообщении.

АБР создан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле. Миссия банка — сокращение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) через инклюзивный экономический и экологически устойчивый рост, а также региональную интеграцию. Акционерами банка являются 67 стран, 48 из них находятся в АТР. В 2016 году общий объем помощи АБР составил $31,7 млрд, включая софинансирование в $14 млрд.

Казахстан с момента вступления в АБР в 1994 году получил более $5 млрд в качестве суверенного и несуверенного финансирования на проекты в таких секторах, как сельское хозяйство и ирригация, финансы, транспорт, водоснабжение и водоотведение.