Казахстанская продукция железнодорожного машиностроения будет поставляться на узбекские железные дороги

В рамках визита Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в Республику Узбекистан в г.Ташкенте состоялся II-ой Казахстанско-Узбекский бизнес-форум и выставка казахстанских товаропроизводителей, в которой приняла участие делегация АО «НК «ҚТЖ»

16 сентября т.г. в рамках визита Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева в Республику Узбекистан в г.Ташкенте состоялся II-ой Казахстанско-Узбекский бизнес-форум и выставка казахстанских товаропроизводителей, в которой приняла участие делегация АО «НК «ҚТЖ» и казахстанских предприятий железнодорожного транспортного машиностроения во главе с руководителем Компании Канатом Алпысбаевым.

На выставке представлена основная номенклатура железнодорожной продукции казахстанских предприятий по выпуску тепловозов, электровозов, пассажирских вагонов «Тұлпар-Тальго», грузовых вагонов, рельс, колесно-бандажной и стрелочной продукции, а также материалов верхнего строения пути. На железнодорожной станции Ташкент-пассажирская участники выставки ознакомились с техническими характеристиками тепловоза ТЭ33А «Эволюшн», электровоза КZ8А и пассажирских вагонов «Тұлпар-Тальго», доставленных из Казахстана.

В ходе посещения выставки Главами государств Казахстана и Узбекистана, К. Алпысбаев проинформировал о развитии кластера железнодорожного транспортного машиностроения в Казахстане.

«В рамках реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития в Казахстане создан полноценный кластер железнодорожного транспортного машиностроения», — сказал К. Алпысбаев и отметил, что «в партнерстве с мировыми лидерами в машиностроительной отрасли — компаниями «General Electric», «Alstom», «Patentes Talgo S.L.», «SIEMENS» организовано производство современного подвижного состава с трансфертом инновационных технологий».

Это послужило основой для развития новых отечественных производств железнодорожной продукции (запасные части, комплектующие, узлы и оборудование к подвижному составу — более 5 тыс. наименований).

Активно развивается сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта между Казахстаном и Узбекистаном. В настоящее время в Узбекистан поставлено 4,9 тыс. тонн рельс казахстанского производства, в том числе 3,9 тыс. тонн узбекской железной дороге и 1 тыс. тонн Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату.

В ходе осмотра павильона АО «НК «ҚТЖ» Президент РК Н. Назарбаев отметил, что активно ведутся переговоры об участии казахстанских предприятий в модернизации узбекских железных дорог.

Глава государства также поинтересовался текущей ситуацией по обеспечению скоростного движения пассажирских поездов между Казахстаном и Узбекистаном.

К. Алпысбаев доложил о регулярном курсировании скоростного поезда «Тұлпар-Тальго» по маршруту «Алматы – Ташкент».

«Время его в пути сокращено с 30 часов до 17 часов»,- сообщил руководитель АО «НК «ҚТЖ».

В рамках Казахстанско-Узбекского бизнес-форума между АО «НК «ҚТЖ» и АО «УТЙ» подписан договор на поставку 5 тыс. тонн рельс до конца текущего года, достигнута договоренность по заключению долгосрочного договора на поставку 40 тыс. тонн до 2020 года высококачественных рельс, в т.ч. для скоростного движения (по 13,5 тыс. тонн ежегодно).

В рамках официальной встречи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева подписано «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Узбекистон темир йуллари». Документ направлен на дальнейшее долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодное развитие двусторонних отношений в целях повышения конкурентоспособности международных транспортных маршрутов, проходящих по территориям Сторон, а также экспорта продукции железнодорожного машиностроения.

Общий объем товарооборота железнодорожной продукции оценивается более 320 млн. долларов США до 2020 года.

Для справки:

Казахстанскими предприятиями железнодорожного машиностроения произведено: 303 тепловоза, 62 электровоза, 552 пассажирских вагона (из них 116 с уширенным кузовом), 7 321 грузовой вагон и более 200 тыс. тонн рельс.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»