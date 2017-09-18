На 11 дней ограничат движение на дороге Караганда-Темиртау в дневные часы

Караганда. 18 сентября. КазТАГ — На 11 дней ограничат движение на дороге из Караганды до Темиртау, передает корреспондент агентства.

«ТОО «Даулет-Дорстрой» сообщает о закрытии автодороги Караганда-Темиртау в период с 19 по 30 сентября с 09.00 до 19.00 в связи с проведением работ по реконструкции данного участка», — говорится в распространенном сообщении компании – генерального подрядчика ремонтных работ.

В сообщении также напоминается, что на участке транспортного коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш- Алматы» идет реконструкция.