На 11 дней ограничат движение на дороге Караганда-Темиртау в дневные часы

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Караганда. 18 сентября. КазТАГ — На 11 дней ограничат движение на дороге из Караганды до Темиртау, передает корреспондент агентства.

«ТОО «Даулет-Дорстрой» сообщает о закрытии автодороги Караганда-Темиртау в период с 19 по 30 сентября с 09.00 до 19.00 в связи с проведением работ по реконструкции данного участка», — говорится в распространенном сообщении компании – генерального подрядчика ремонтных работ.

В сообщении также напоминается, что на участке транспортного коридора Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» идет реконструкция.

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