В минобороны РК раскритиковали действующую систему обеспечения военнослужащих жильем

Астана. 18 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Заместитель министра обороны РК Абылкаир Скаков указал на недостатки действующей системы обеспечения жильем военнослужащих.

«Действующая система обеспечения жильем военнослужащих на сегодняшний день не решает в полном объеме обязательств государства и, в частности, имеет следующие недостатки: в силу ограниченности жилого фонда обеспечение служебным жильем военнослужащих второй и третьей категории осуществляется не в полном объеме. При этом компенсация за аренду жилья таким категориям военнослужащих не выплачивается», — сказал А. Скаков в ходе презентации законопроекта, посвященного вопросам жилищных отношений, в мажилисе парламента в понедельник.

По его словам, даже с выходом на пенсию военные остаются без крыши над головой.

«Здесь имеет место социальная несправедливость, когда военнослужащим с выслугой менее 10 лет, в отличие от военнослужащих с более высокой выслугой, компенсируются расходы по аренде жилья. Военнослужащие обеспечиваются жильем в период службы, однако увольняются на пенсию без предоставления жилья. И дальнейшее решение их жилищных вопросов переходит в компетенцию местных исполнительных органов, где тоже ограниченный фонд жилья», — добавил спикер.