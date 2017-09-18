В минобороны РК раскритиковали действующую систему обеспечения военнослужащих жильем

Новости 156 3

Астана. 18 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Заместитель министра обороны РК Абылкаир Скаков указал на недостатки действующей системы обеспечения жильем военнослужащих.

«Действующая система обеспечения жильем военнослужащих на сегодняшний день не решает в полном объеме обязательств государства и, в частности, имеет следующие недостатки: в силу ограниченности жилого фонда обеспечение служебным жильем военнослужащих второй и третьей категории осуществляется не в полном объеме. При этом компенсация за аренду жилья таким категориям военнослужащих не выплачивается», — сказал А. Скаков в ходе презентации законопроекта, посвященного вопросам жилищных отношений, в мажилисе парламента в понедельник.

По его словам, даже с выходом на пенсию военные остаются без крыши над головой.

«Здесь имеет место социальная несправедливость, когда военнослужащим с выслугой менее 10 лет, в отличие от военнослужащих с более высокой выслугой, компенсируются расходы по аренде жилья. Военнослужащие обеспечиваются жильем в период службы, однако увольняются на пенсию без предоставления жилья. И дальнейшее решение их жилищных вопросов переходит в компетенцию местных исполнительных органов, где тоже ограниченный фонд жилья», — добавил спикер.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. 2 тыс. военнослужащих участвуют в совместных учениях «Боевое содружество-2017»
  2. Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в августе понизилась на 0,2%
  3. В Казахстане предлагают упорядочить систему управления многоквартирными домами
  4. В Казахстане с октября запустят электронную систему мониторинга инвестпроектов
  5. Аким ЮКО поручил для устранения кадрового дефицита в каждом сельском округе возводить жилье

Новости партнеров

Загрузка...