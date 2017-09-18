Воинские части Казахстана проверяют инспекторы из Дании, Словакии и США

Астана. 18 сентября. КазТАГ – В рамках Венского документа воинские части и формирования Вооруженных сил Казахстана проверяют инспекторы из Дании, Словакии и США, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В рамках Венского документа в воинские части Вооруженных сил Казахстана прибыла инспекция. Основной целью ее визита является проверка фактов наличия или отсутствия военной деятельности в районах проведения крупных военных учений, подлежащих предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

Как отмечается, в инспекционную группу входят инспекторы Дании, Словакии и США, которых сопровождают представители центра по контролю над вооружением и обеспечению инспекций минобороны РК. В ходе инспекции будут проверены воинские части и формирования Вооруженных сил РК.

«Местом начала инспекции определен штаб оперативно-стратегических учений «Каратау-2017», где для делегации был представлен брифинг о проводимых учениях. Инспекция в рамках Венского документа продлится до 19 сентября», — уточняет пресс-служба.