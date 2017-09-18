На благоустройство Балхаша в 2018 г. направят порядка Т1 млрд

Алматы. 18 сентября. КазТАГ – В 2018 году на благоустройство Балхаша будет направлено порядка Т1 млрд, сообщается на сайте акимата Карагандинской области.

«В следующем году в Балхаше будет восстановлен парк 30-летия ВЛКСМ. (…) На благоустройство города в 2018 году будет направлено порядка Т1 млрд – это набережная, площадь Независимости, дороги и дворы, освещение. Мы планируем возродить микрорайон «Конырат». На него выделяется порядка Т500 млн. Ну, и конечно же, развитие туризма. Немалые средства будут направляться на создание инфраструктуры для развития бизнеса в прибрежной зоне», — приводятся на сайте слова акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, выступившего на мероприятии в честь 80-летия города.

Также аким отметил, что в Балхаше откроют первую специализированную школу для одаренных детей, а в следующем году начнется строительство четырехполосного автобана Балхаш – Караганда – Алматы. Кроме того, продолжится строительство жилья, ремонт школ, больниц, детских садов.

«В Балхашском регионе грядет большая программа озеленения. В 2018 году планируется посадить более 5 тыс. деревьев», — добавил Е. Кошанов.

Между тем сообщается, что в честь праздника в Балхаше открыли юбилейную стелу – трехгранник со стрелой, символизирующий устремленность города в будущее. Авторами композиции являются члены союза художников РК Жанат Комутов и Каныш Балабеков. Также в юбилейный год в городе отремонтировали дороги и начали реализовывать программу благоустройства.

В юбилейном мероприятии, которое состоялось в субботу, участвовали не только жители Балхаша, но и земляки из России и других регионов республики. В честь праздника на набережной установили юрточный городок. Также состоялись автопробег – по городским улицам проехали колонны автомобилей и байков с флагами, костюмированный флешмоб, парад невест, фестиваль песен о Балхаше. Завершился праздник концертом, на котором выступили приглашенные и местные звезды.