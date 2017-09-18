Назарбаев поздравил сборную Казахстана по теннису с выходом в мировую группу Кубка Дэвиса

Астана. 18 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил мужскую сборную Казахстана по теннису с победой в матче против действующего чемпиона Кубка Дэвиса и выхода в мировую группу этого элитного турнира, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ваша яркая победа в непростом противостоянии с сильным соперником стала значимым достижением в спортивной летописи нашей страны. Своим упорством и волей к победе вы в очередной раз продемонстрировали высокий уровень казахстанской школы тенниса», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Акорды в понедельник.

Н.Назарбаев пожелал членам сборной здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин.

Напомним, сборная Казахстана по теннису благодаря победе над Аргентиной вышла в мировую группу Кубка Дэвиса. Матчевая встреча команд проходила в Астане. Итоговую победу казахстанской сборной принес Михаил Кукушкин, обыгравший Диего Себастьяна Шварцмана со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2). Ранее Кукушкин оказался сильнее Гвидо Пелью – 6:7, 7:6, 6:2, 6:4. Еще один балл Казахстану принесли Александр Недовесов и Тимур Хабибулин, которые в парном разряде выиграли у Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени – 5:7, 6:4, 7:5, 6:4. При этом Дмитрий Попко проиграл две встречи – Диего Себастьяну Шварцману и Гвидо Пелью.

Как итог, 3:2 в пользу Казахстана.