Назарбаев ознакомился с результатами строительства транспортного моста в Таразе

Астана. 18 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с результатами строительства нового транспортного моста по улице Айши биби в Таразе, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ввод в эксплуатацию нового моста позволит соединить разделенные железнодорожной линией части города и будет способствовать снижению загруженности ключевых транспортных артерий», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

В настоящее время интенсивность движения по направлению к таможенному пункту «Айша биби», расположенного на границе с Кыргызстаном, составляет порядка 4-5 тыс. автомобилей в сутки.