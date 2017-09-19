Арабские страны по-прежнему настаивают на своих требованиях к Катару для решения кризиса

Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Арабские страны по-прежнему готовы к политическому решению кризиса с Катаром, если он выполнит выдвинутые ему ранее требования. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

«Мы по-прежнему готовы к политическому урегулированию, однако исходим из необходимости того, что для этого Катар сначала должен выполнить 13 пунктов, которые были выдвинуты ранее с тем, чтобы получить гарантии прекращения финансирования и поддержки им терроризма», — сказал С.Шукри в понедельник в Нью-Йорке по итогам состоявшегося в кулуарах 72-й сессии генеральной ассамблеи ООН министерского совещания «квартета», в который входят бойкотирующие Доху государства (Бахрейн, Египта, ОАЭ и Саудовская Аравия).

«Надеемся, что Доха откликнется на это и у нас будут нормальные отношения», — отметил египетский министр.

По его словам, «квартет» защищает не только свои интересы».

«Мы стремимся отстаивать интересы всего арабского региона и поддерживать в нем безопасность и стабильность», — пояснил министр, указав при этом, что четверка стран обязательно будет говорить на пленарных заседаниях ГА ООН по поводу кризиса в Персидском заливе.

Напомним, 5 июня арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке и пропаганде терроризма. В числе условий ультиматума – закрытие телеканала Al Jazeera, отказ от военного сотрудничества с Турцией и понижение дипломатических отношений с Ираном. Позднее на встрече в Каире главы МИД озвучили 6 основополагающих принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, главное из них — прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.